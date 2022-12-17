Москвичей предупредили о рекордных сугробах в понедельник

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Высота снежного покрова в Москве в понедельник может приблизиться к отметке в рекордные 34 сантиметра. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он напомнил, что сейчас высота снега в городе составляет 22 сантиметра, однако еще во вторник она не превышала пяти сантиметров.

"После заметных осадков в выходные дни не исключено, что его высота в понедельник приблизится к рекордным значениям", – сказал метеоролог.

По его словам, речь идет рекордном показатели в 34 сантиметра снежного покрова, который последний раз фиксировали в столице 19 декабря 1941 года.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что в субботу в Москве ожидаются снегопады, местами сильные, температура воздуха опустится до -2...-4 градусов. Порывы ветра будут достигать 5–10 метров в секунду.

Между тем в воскресенье в городе может быть установлен очередной рекорд по осадкам – от 14 до 19 миллиметров. Последний рекорд для 18 декабря был установлен 1989 году, когда за сутки выпало 13,1 миллиметра осадков.



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