Москвичей предупредили об облачной погоде со снегопадами 17 декабря

Фото: Москва 24/Александр Авилов

17 декабря Московский регион ожидает облачная погода со снегопадами. Температура ожидается до 6 градусов мороза, сообщает Гидрометцентр России.

Москвичей предупреждают о снежных заносах и гололедице на дороге. В течение дня ожидаются снегопады, местами сильные. Столбики термометров в столице покажут 4-2 градуса мороза. В области будет холоднее – ожидается 6-1 градусов мороза.

Восточный ветер, переходящий в северный, будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду.

В связи со снегопадом, гололедицей и порывами ветра, которые ожидаются в выходные, МЧС распространило в Москве экстренное предупреждение.

В ведомстве призвали водителей снизить скорость движения, избегать резких маневров и увеличить дистанцию от машин спереди. Кроме того, автомобилистов призвали не парковаться рядом с деревьями.

Пешеходам рекомендовали обходить шаткие конструкции и рекламные щиты, а также не оставлять детей без присмотра и не укрываться под деревьями.

Городские службы и в выходные продолжат работать в усиленном режиме. 1500 аварийных бригад находятся на круглосуточном дежурстве.

Москвичей предупредили о гололедице и снежных заносах

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!