Синоптик заявил, что в Москве выпало осадков больше нормы

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

С начала декабря в Москве выпало 57 миллиметров осадков или 112% от климатической нормы. Об этом ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус написал в своем телеграм-канале.

По его словам, начавшийся 15 декабря снегопад добавил еще 2 миллиметра. Такой показатель зафиксировала метеостанция ВДНХ.

На других же метеостанциях зафиксировали 1–2 миллиметра осадков, а в ТиНАО и на западе Подмосковья – около 3 миллиметров.

Ранее МЧС сообщило, что сильный снег и метель ожидаются в Москве до 09:00 пятницы, 16 декабря. В столице сохранится снег и метель ожидаются в Москве с вечера четверга, 15 декабря, до утра пятницы, 16 декабря.



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