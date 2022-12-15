Снегопады вернутся в Москву вечером 16 декабря

Фото: портал мэра и правительства москвы/Юлия Иванко

Вечером в пятницу, 16 декабря, в Москве ожидается возобновление снегопадов и усиление ветра, рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. Об этом сообщает ТАСС.

"Снег будет усиливаться вечером в пятницу, поэтому прогнозируются заносы при ветре 10 метров в секунду. В субботу влияние циклонической циркуляции приведет к тому, что опять заметный и сильный снег будет", – заявил он.

По словам Вильфанда, в субботу, 17 декабря, в столице выпадет более 6 миллиметров осадков в виде снега.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что в пятницу, 16 декабря, высота снежного покрова в городе вырастет на 4–6 сантиметров.

В столичном Метеобюро сообщили, что за первую половину декабря в Москве выпало 55 миллиметров осадков, что составляет 98% месячной нормы. Там пояснили, что она равняется 56 миллиметрам.

Около 80 тысяч человек вышли на уборку снега в Москве

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!