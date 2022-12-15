Месячная норма осадков выпала в Москве за первую половину декабря

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

За первую половину декабря в Москве выпало 55 миллиметров осадков, что почти равняется месячной норме. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на источники в столичном Метеобюро.

"Прирост осадков за первые 14 дней зимы в городе достиг 98% месячной нормы, которая в декабре насчитывает 56 миллиметров", – рассказали специалисты.

Эксперты уточнили, что об этом свидетельствуют данные столичной метеостанции на ВДНХ. Больше всего снега выпало на город 12 декабря – 21 миллиметр. Прирост осадков был также зафиксирован в Москве 14 декабря – 12 миллиметров.

В четверг, 15 декабря, высота снежного покрова достигла 18 сантиметров.

Синоптики заявили, что самый сильный мороз был 1 декабря – термометр показал -13,8 градуса.

В настоящее время первый месяц зимы на один градус холоднее среднеклиматической нормы.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил москвичей о порывистом ветре и снегопаде в столице 15 декабря. По словам синоптика, с 18:00 в городе вновь пойдет снег, может начаться небольшая метель.

В четверг в Москве будет облачная с прояснениями погода.

В свою очередь, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что в пятницу, 16 декабря, высота снежного покрова в городе вырастет на 4–6 сантиметров.

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова отметила, что в конце недели температура воздуха в ночное время суток в городе может опуститься до -15 градусов. Днем столбики термометров не опустятся ниже 7 градусов мороза.

"Утро": атмосферное давление в четверг в Москве составит 737 мм ртутного столба

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