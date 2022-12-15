Москвичей предупредили о порывистом ветре и снегопаде 15 декабря

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил москвичей о порывистом ветре и снегопаде в столице 15 декабря.

По словам синоптика, с 18:00 в городе вновь пойдет снег, может начаться небольшая метель. В четверг в Москве будет облачная с прояснениями погода. Атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба.

"Ветер южной четверти, 4–9 метров в секунду, порывистый. Сейчас за бортом -4 градуса, в течение дня в Москве от -3 до -5 градусов, по области – от -2 до -7", – передает РИА Новости его слова.

В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности. Гидрометцентр России предупредил о сильном ветре с порывами до 15–17 метров в секунду, который ожидается в столице и области с 14:00 15 декабря до 09:00 16 декабря.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что в пятницу, 16 декабря, высота снежного покрова в городе вырастет на 4–6 сантиметров.

В конце недели температура воздуха в ночное время суток в городе может опуститься до -15 градусов. Днем столбики термометров не опустятся ниже 7 градусов мороза.

Синоптики сообщили, что высота сугробов достигла 20 см в Москве

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!