Никольские морозы накроют Москву в конце недели

Фото: Москва 24/Никита Симонов

С 18 декабря в Москву придут морозы. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на метеоролога, главного специалиста Метеобюро Москвы Татьяну Позднякову.

"К нам придут настоящие никольские морозы, потому что минимальная температура понизится до -10…-15 градусов, дневная – до -5…-7 градусов. То есть волна никольских морозов в этом году осуществится", – сказала синоптик.

При этом сильных снегопадов, как 14 декабря, в ближайшие дни в Москве не ожидается, сообщила Позднякова. За прошедшую ночь в городе выпало 11 миллиметров осадков, или 20% от месячной нормы.

Снегопад в столице ожидается в течение всей недели. В четверг и пятницу, 15 и 16 декабря, осадки будут умеренными. В субботу, 17 декабря, снегопад усилится.

В связи с ухудшением погодных условий в Москве задействовали максимальное количество бригад для уборки улиц от снега.

Особое внимание сотрудники коммунальных служб уделяют очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам, станциям метрополитена и МЦК, железнодорожным станциям, платформам, транспортно-пересадочным узлам, социальным объектам и объектам потребительского рынка.

Кроме того, в течение дня москвичам порекомендовали отказаться от поездок на личном транспорте. Это поможет сотрудникам коммунальных служб быстрее ликвидировать последствия снегопада.



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