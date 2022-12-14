Москвичам пообещали рекордное количество осадков

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Рекордное количество осадков может выпасть в столице 14 декабря, сообщил "Ленте.ру" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, ночью в Москве прошел мощный снегопад, выпало 11 миллиметров осадков. В течение дня ожидается еще минимум 3–4 миллиметра, а рекорд до этого был 12,4 миллиметра в 1976 году.

Сейчас высота снега на станции ВДНХ составляет 19 сантиметров. Количество осадков соответствует приросту высоты, поскольку снег выпал пушистый.

Синоптик рассказал, что снегопад постепенно будет уменьшаться. Снег хоть и будет идти в течение дня, но уже в гораздо более ослабленном виде. По словам Вильфанда, главный заряд уже прошел, он связан с фронтальным разделом, который с юга перемещался через Москву.

В ночь на 14 декабря в Москве выпало 11 миллиметров осадков в виде снега, что составляет порядка 20% от месячной нормы. С субботы же в столице выпало уже более 90% месячной нормы осадков.

В связи с большим количеством снега утром 14 декабря заторы на дорогах Москвы достигли 10 баллов. Отмечалось, что на некоторых участках МКАД застряли грузовики, которые не могли заехать на подъем.

На фоне непогоды городские службы Москвы перешли на усиленный режим работы. Ведется постоянный мониторинг состояния улично-дорожной сети, осуществляется противогололедная обработка и очистка дорог, тротуаров, дворовых территорий, общественных пространств.

В Дептрансе москвичей призвали пользоваться общественным транспортом, поскольку это поможет коммунальным службам быстрее убрать улицы города. Автомобилистов призвали быть внимательными на дороге и соблюдать скоростной режим и дистанцию.

По данным ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Елены Волосюк, снегопады в Москве будут сохраняться практически до конца недели. Небольшой перерыв ожидается в воскресенье, 18 декабря.

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