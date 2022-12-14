Синоптик рассказала, когда прекратится снегопад в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Сильный снег будет продолжать идти в столичном регионе до субботы, 17 декабря, но он уже не будет таким интенсивным, как на прошлых выходных. Такими данными поделилась ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.

По ее словам, снегопад сохранится в Москве практически до конца недели.

"Небольшой перерыв мы получим в конце второй декады – воскресенье, понедельник, вторник, скорее всего, обойдутся без осадков, но существенно подморозит", – цитирует Волосюк ТАСС.

В среду, 14 декабря, следует ожидать небольшой снегопад, который прекратится ближе к вечеру. Ожидается до -3...-5 градусов, а в области – до -2...-7. Волосюк предупредила, что ветер будет с южными порывами. Атмосферное давление может доходить до 745 миллиметров ртутного столба.

В связи с большим количеством снега москвичей призвали воспользоваться городским транспортом. В столичном Дептрансе предупредили, что движение на дорогах усложнено, на некоторых участках МКАД стоят грузовики, которые не могут заехать на подъем.

Между тем коммунальные службы стараются ликвидировать последствия непогоды.

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