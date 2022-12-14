Около 20% месячной нормы осадков выпало в Москве за ночь

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Вместе с причерноморским циклоном в столичный регион пришли обильные осадки и похолодание, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на метеобюро Москвы.

За ночь в городе выпало 11 миллиметров осадков в виде снега. Синоптики отмечают, что это порядка 20% месячной нормы, которая для декабря в Москве составляет 56 миллиметров. Температура воздуха к 06:00 опустилась до -5 градусов.

С субботы в столице выпало уже 52 миллиметра осадков – это более 90% месячной нормы. Ожидается, что снегопад прекратится в городе после полудня, а ближайшей ночью в столичном регионе подморозит до -10 градусов.

В среду, 14 декабря, в столичном регионе ожидается облачная погода и снежные заносы, а также гололедица. Столбики термометров покажут от 5 до 3 градусов мороза в Москве, и от 7 до 2 градусов мороза в области. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду.

В Московском регионе из-за сильного снегопада объявлен желтый уровень опасности. Предупреждение продлится до 09:00 среды. Также в столичном регионе объявлен желтый уровень опасности из-за гололедицы. В Москве он продлится до 14:00 14 декабря.

Снегопад в Москве продлится до утра 14 декабря

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