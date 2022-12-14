Москвичам пообещали облачную погоду, снежные заносы и гололедицу 14 декабря

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В среду, 14 декабря, в столичном регионе ожидается облачная погода и до 7 градусов мороза, об этом сообщает Гидрометцентр России.

Прогнозируется облачная погода и снежные заносы, а также гололедица. Столбики термометров покажут от 5 до 3 градусов мороза в Москве, и от 7 до 2 градусов мороза в области. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду.

В Московском регионе из-за сильного снегопада объявлен желтый уровень опасности. Предупреждение продлится с 21:00 вторника до 09:00 среды. В этот период ожидаются сильный снег и снежные заносы на дорогах.

Также в столичном регионе объявлен желтый уровень опасности из-за гололедицы. В Москве он продлится до 14:00 14 декабря, в Подмосковье – до 21:00 13 декабря.

Снегопад в Москве продлится до утра 14 декабря

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!