Желтый уровень опасности объявлен в Москве из-за сильного снегопада

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Московском регионе из-за сильного снегопада объявлен желтый уровень опасности. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

В Москве и Подмосковье предупреждение продлится с 21:00 вторника до 09:00 среды. Отмечается, что в этот период ожидаются сильный снег и снежные заносы на дорогах.

Также в столичном регионе объявлен желтый уровень опасности из-за гололедицы. В Москве он продлится до 14:00 14 декабря, в Подмосковье – до 21:00 13 декабря.

Ранее стало известно, что за выходные в городе выпало 30 миллиметров осадков. Это более половины месячной нормы, которая насчитывает 56 миллиметров. Также в Москве до 11:00 вторника действует желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. К середине недели, по прогнозам синоптиков, в город вернутся легкие морозы.

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