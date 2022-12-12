Сугробы уменьшились почти вдвое из-за ливня в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Вслед за интенсивным снегопадом Москву накрыл ливень. За выходные в городе выпало 30 миллиметров. Это более половины месячной нормы осадков, которая насчитывает 56 миллиметров.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал РИА Новости, что сугробы в столице на фоне потепления и ливня сдулись почти вдвое.

Так, если накануне утром на главной столичной метеостанции ВДНХ высота сугробов составляла 20 сантиметров, то сейчас это 12 сантиметров. В ближайшие сутки снег продолжит проседать и его слой уменьшится до 7 сантиметров.

Несмотря на неблагоприятные погодные условия, поезда Московского железнодорожного узла следуют по расписанию, сообщает пресс-служба МЖД. В настоящее время сбоев в графике поездов из-за ухудшения погодных условий нет. На линии работает 47 единиц специализированной техники.

Чтобы в часы пик поезда следовали по расписанию, ночью были задействованы электровозы и устройства механической очистки гололеда, которые при движении поезда сбивают наледь с контактной сети.

Московские аэропорты также работают штатно. За прошедшую ночь в Шереметьево, Внуково и Домодедово зафиксировано всего семь задержек рейсов более чем на два часа. В целом есть незначительные задержки из-за сложных погодных условий. Это связано с тем, что требуется дополнительное время на антиобледенительную обработку воздушных судов и очистку объектов аэродромной инфраструктуры от снега.

С учетом сложных метеоусловий пассажиров призвали приезжать в аэропорты на вылетающие из Москвы рейсы заранее. Кроме того, москвичей попросили по возможности пользоваться городским транспортом из-за непогоды. Если же жителям города все же нужно выехать на личном автомобиле, им следует быть внимательнее за рулем.

На улицах столицы дежурят 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП "Мосводосток". Специалисты обеспечивают оперативный пропуск осадков и талых вод в ливневую сеть.

В понедельник, 12 декабря, в Москве ожидается 2...5 градусов. Такие показатели на шесть градусов выше климатической нормы и соответствуют октябрю – началу ноября.

Кроме того, в столице ожидается тропический дождь. Как сообщал ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, в городе выпадет 23–33 миллиметра осадков, что составит 40–60% месячной нормы.

В Москве и области до 11:00 вторника, 13 декабря, действует желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. К середине недели в город вернутся легкие морозы, вновь пойдут обильные снегопады, благодаря чему снежный покров начнет стремительно восстанавливаться. В среду высота снежного покрова составит 15–18 сантиметров, а к выходным в Москве вновь образуются 20-сантиметровые сугробы.



Синоптик предупредил о дожде 12 декабря в Москве

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