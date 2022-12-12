Москвичей призвали пользоваться городским транспортом из-за непогоды

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Москвичей попросили по возможности пользоваться городским транспортом из-за непогоды, сообщается в телеграм-канале Дептранса.

В ведомстве подчеркнули, что в столице идет дождь со снегом. Такая погода сохранится в течение всего дня. Из-за перепадов температуры вечером может образоваться гололедица.

В связи с этим в часы пик лучше воспользоваться городским транспортом. Если же жителям города все же нужно выехать на личном автомобиле, им следует быть внимательнее за рулем.

"Будьте внимательны: соблюдайте дистанцию и скоростной режим, не отвлекайтесь на гаджеты во время движения, избегайте резких маневров. Если вы заметили сломанный знак или светофор – сообщите по номеру 3210", – говорится в сообщении.

Сейчас движение сильно затруднено в сторону центра на Каширском и шоссе Энтузиастов, на Волгоградском проспекте, а также на МКАД в районе улицы Верхние Поля.

В понедельник, 12 декабря, в Москве ожидается 2...5 градусов. Такие показатели на шесть градусов выше климатической нормы и соответствуют октябрю – началу ноября.

Кроме того, в столице ожидается тропический дождь. Как сообщал ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, в городе выпадет 23–33 миллиметра осадков, что составит 40–60% месячной нормы.

В Москве и области до 11:00 вторника, 13 декабря, действует желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы.



Синоптик предупредил о дожде 12 декабря в Москве

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