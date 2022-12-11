13:45Общество
В Москве продлили желтый уровень погодной опасности
Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова
Гидрометцентр РФ предупредил москвичей о том, что в столице продлен желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Он действует до 11:00 13 декабря.
Такое же предупреждение распространяется и на территории Московской области.
В столице и регионе прогнозируется большое количество осадков в виде мокрого снега. В городе обильный снегопад будет идти с 19:00 11 декабря до 7:00 12 декабря. В свою очередь, в Подмосковье – с 17:00 11 декабря до 9:00 12 декабря.
Ранее сообщалось, что городские службы столицы переведены в режим повышенной готовности из-за снегопада. В уборке задействована роторная и другая техника, средства малой механизации, бригады дворников.
Для помощи водителям грузовиков организовано дежурство тягачей. Особое внимание уделяется очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ и другим.
В Москве за минувшие сутки выпало 25% от месячной нормы осадков
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