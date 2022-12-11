Москвичей предупредили о мокром снеге и гололедице 11 декабря

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус предупредил москвичей о мокром снеге и гололедице в столичном регионе 11 декабря. Об этом синоптик написал в своем телеграм-канале.

Как отметил эксперт, в первой половине дня в Москве будет туман.

"В регионе сохранится облачная погода, пройдет небольшой снег, переходящий в мокрый снег, местами преимущественно в юго-восточной половине территории возможны ледяные дожди и гололедные явления", – говорится в его публикации.

Синоптик сообщил, что снегопад усилится ближе к вечеру.

В городе ожидается температура от -1 до 1 градуса, в области – от -3 до 2 градусов. Леус добавил, что в вечернее время могут быть порывы ветра. Атмосферное давление будет падать и составит 741 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

Ранее сообщалось, что городские службы столицы переведены в режим повышенной готовности из-за снегопада. В уборке задействована роторная и другая техника, средства малой механизации, бригады дворников.

Для помощи водителям грузовиков организовано дежурство тягачей. Особое внимание уделяется очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ и другим.

Гидрометцентр из-за непогоды объявил в столичном регионе желтый уровень погодной опасности до 13:00 понедельника, 12 декабря.

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