МЧС выпустило экстренное предупреждение из-за снега, гололеда и снежных заносов

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Москве объявлено экстренное предупреждение в ночь на воскресенье из-за снега, гололеда и снежных заносов, сообщается на сайте столичного главка МЧС.

По прогнозам синоптиков, с 23:00 10 декабря до 09:00 11 декабря в столице местами сохранятся осадки. В отдельных районах ожидается налипание мокрого снега, местами гололед, на дорогах гололедица.

Автомобилистам рекомендуют снизить скорость движения, увеличить дистанцию от впереди идущих машин, избегать внезапных маневров, парковать автомобиль вдали от деревьев и обходить шаткие конструкции.

Гидрометцентр из-за непогоды объявил в столичном регионе желтый уровень погодной опасности до 13:00 понедельника, 12 декабря.

В течение дня в субботу в столице выпало от 6 до 9 миллиметров осадков. По словам синоптиков, снегопад продлится еще 3–5 часов, после чего существенно ослабеет.

Городские службы столицы работают в режиме повышенной готовности из-за снегопада. В уборке задействована роторная и другая техника, средства малой механизации, бригады дворников.

Для помощи водителям грузовиков организовано дежурство тягачей. Особое внимание уделяется очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ и другим.

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