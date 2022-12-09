Москвичей предупредили о снегопаде и резком потеплении

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В столичном регионе с пятницы, 9 декабря, погода начнет меняться, а в субботу ожидаются заметные осадки, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Ситуация такова, что на европейскую Россию выходит хорошо выраженный глубокий циклон с низким давлением, в субботу уже будут осадки заметные", – сказал Вильфанд.

По его словам, в пятницу температура воздуха составит -1...-3 градуса, в субботу – от 0 до +2, а уже в понедельник дневные температуры составят -2...+3 градуса. Во вторник и днем, и ночью, ожидается +2 градуса.

Вильфанд подчеркнул, что в ближайшие дни в связи с приходом теплого воздуха в столичном регионе ожидаются гололедица, заносы, также возможны туманы, налипание мокрого снега на провода и деревья.

В свою очередь, руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал, что в предстоящие выходные в столице ожидаются сильные снегопады и гололед. Об этом сообщает News.ru.

"В выходные Москву накроют сильные снегопады, осадки ожидаются до трети от месячной нормы. Также будут идти и дождь вперемешку с мокрым снегом, ожидается и сильный гололед. То есть мы резко перешли от январской погоды в слякотный декабрь", – рассказал Шувалов.

В предстоящие выходные дни в Москве ожидаются плюсовые температуры воздуха. Так, 10 декабря в столице ожидается до -2…-4 градусов ночью и до -2…0 градусов днем. При этом в воскресенье, 11 декабря, дневные температуры достигнут 0…5 градусов тепла, а ночью столбики термометров опустятся до -2…-7 градусов.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус заявил, что к утру 9 декабря снежный покров в Москве может вырасти еще на 1–3 сантиметров.



Желтый уровень опасности объявили в столице из-за гололедицы 9 декабря

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