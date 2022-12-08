Аномальные осадки накроют Москву в начале следующей недели

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил москвичей о рекордном количестве осадков в начале следующей недели. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, снегопад, который жители столицы увидели 8 декабря, был только небольшой разминкой.

"В пятницу и в ночь на субботу в столичном регионе время от времени будет сыпать небольшой снег при температуре воздуха от -1 до -6. Но уже в первый выходной день после полудня снегопады заметно усилятся – выпадет до 8–13 миллиметров осадков, благодаря чему высота снежного покрова подрастет с нынешних 5–6 до 10 сантиметров", – предупредил он.

Синоптик подчеркнул, что 10 декабря видимость на столичных дорогах заметно ухудшится до 1–3 километров. В Москву придет потепление, ожидаются близкие к нулю температуры.

В воскресенье в городе будет от -2 до 3 градусов, выпадет мокрый снег. В этот день прогнозируется 10–15 миллиметров осадков, в результате чего снежный покров увеличится до 13–15 сантиметров.

В понедельник Москву охватят аномальные осадки. Как отметил синоптик, это будет мокрый снег, который ночью может смениться небольшим дождем. Всего в этот день прогнозируется 20–25 миллиметров осадков, что станет рекордом для 12 декабря за всю историю наблюдений. Тишковец уточнил, что предыдущий рекорд был зафиксирован в 1960 году, тогда в столице выпало всего 12,6 миллиметра.

Кроме того, в понедельник может быть побит и рекордный суточный показатель для всего декабря. В 1981 году он составил 23 миллиметра.

Уже с 13 декабря количество осадков уменьшится, в городе будет оттепель.

По прогнозам эксперта, всего с 10 по 13 декабря в столице выпадет примерно 50 миллиметров осадков. Морозы вернутся в Москву в середине следующей недели, что приведет к гололедице.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что облачная погода и снегопад ожидаются в Москве в предстоящие выходные, 10 и 11 декабря.

По ее словам, в субботу и воскресенье погоду будет определять атлантический циклон. Из-за этого, пояснила синоптик, атмосферное давление будет понижаться, а 10 и 11 декабря иногда будет идти снег. Позднякова добавила, что в субботу осадков будет меньше, чем в воскресенье.

Также она отметила, что на выходных усилится юго-восточный ветер. Специалист предупредила, что погода будет некомфортной из-за сочетания ветра, осадков и отрицательной температуры.

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