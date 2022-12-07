Синоптик рассказала о погоде в Москве в выходные

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная погода и снегопад ожидаются в Москве в предстоящие выходные, 10 и 11 декабря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главного специалиста московского Метеобюро Татьяну Позднякову.

По ее словам, в субботу и воскресенье погоду будет определять атлантический циклон. Из-за этого, пояснила синоптик, атмосферное давление будет понижаться, а 10 и 11 декабря иногда будет идти снег. Позднякова добавила, что в субботу осадков будет меньше, чем в воскресенье.

Эксперт отметила, что температура в выходные дни будет одинаковой.

"Минимальная и максимальная температура будет в пределах минус 1–6 градусов. Также на выходных усилится юго-восточный ветер. То есть погода будет, конечно, некомфортная, потому что сочетание ветра, осадков, и отрицательной температуры – это некомфортные условия, во всяком случае, для пребывания на свежем воздухе", – пояснила Позднякова.

Ранее сообщалось, что 7 декабря в столице ожидается облачная с прояснениями погода. Синоптики пообещали гололедицу и юго-восточный ветер скоростью 6–11 метров в секунду. При этом температура опустится до -7...-5 градусов, а по области – до -10...-5 градусов.



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