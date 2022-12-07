Синоптик предупредил об опасных морозах в ряде регионов России

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В нескольких регионах России в ближайшие дни ожидается очень холодная погода, предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Так, в Архангельской и Мурманской областях, а также в Ненецком автономном округе и Республике Коми до конца недели температура будет на 7–11 градусов ниже нормы – от 26 до 30 градусов мороза.

"В некоторых регионах будет опасная с точки зрения температурного режима погода. <...> В Приволжском федеральном округе повсеместно прогнозируются аномалии до 7–10 градусов в ближайшие два дня. Температурный фон будет минус 20–21 градус", – приводит слова метеоролога ТАСС.

В Свердловской, Курганской, Тюменской и Челябинской областях в ближайшие два дня ожидается 29 градусов мороза. Такая температура на 8–14 градусов ниже климатической нормы.

На юге Западной Сибири – в Омской, Новосибирской и Кемеровской областях, а также в Алтайском крае – прогнозируется до 34 градусов мороза. Самыми холодными регионами, продолжил Вильфанд, в ближайшие дни станут Магаданская область и север Якутии.

"Здесь морозы до 49–50 градусов. На 10 градусов температурный фон ниже нормы", – сказал научный руководитель Гидрометцентра РФ.

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов перечислил города, где установились самые сильные морозы. Так, в Оймяконе температура воздуха опустилась до минус 56,5 градуса, а в Делянкире – до минус 57 градусов.



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