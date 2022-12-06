Сильный снегопад накроет Москву в предстоящие выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В предстоящие выходные, 10 и 11 декабря, в Москве ожидается сильный снегопад. К понедельнику, 12 декабря, высота сугробов сильно вырастет, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В четверг в Москве ожидается первый декабрьский снежок. А в конце недели, особенно в выходные, прогнозируется интенсивное выпадение снега, и к понедельнику высота сугробов в Москве заметно подрастет", – цитирует Вильфанда Агентство "Москва".

Синоптик также добавил, что с четверга жители столицы могут ожидать небольшое потепление. Так, 8 декабря столбики термометров могут показать -3...-5 градусов, а 9 декабря – до -2...-3 градусов мороза. В субботу температура воздуха значительно потеплеет, достигнув от 0 до -5 градусов.

Ранее глава прогностического центра "Метео" Александр Шувалов назвал города России, где установилась самая холодная погода. Например, столбик термометра в Оймяконе опустился до -56,5 градуса, а в соседнем городе Делянкир морозы достигли -57 градусов.

Москвичам показали погоду в различных регионах России

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