12:45Общество
Синоптик предупредил о метели и ледяном дожде в Москве на неделе
Фото: Москва 24/Роман Балаев
Ведущий метеоролог "Гисметео" Леонид Старков рассказал Москве 24, что ожидаемое на неделе с 5 ноября потепление принесет в столицу ледяной дождь.
По словам синоптика, мощный континентальный антициклон, с которым связана волна холода в городе, уже начал постепенно разрушаться.
По прогнозам Старкова, в четверг, 8 декабря, в столице ожидается снег. Местами он будет сильным и с метелью, говорит эксперт.
"В пятницу велика вероятность переохлажденных осадков, замерзающего дождя с формированием гололеда", – предупредил метеоролог.
В выходные в столице прогнозируется оттепель, отметил Старков. Днем столбики термометров поднимутся до 2...3 градусов тепла, ночью температура составит около 0 градусов, заключил он.
Ранее в Гидрометцентре сообщили, что в столице 5 декабря был установлен новый рекорд по атмосферному давлению. В полночь понедельника оно достигло отметки в 771,2 миллиметра ртутного столба. Это самый высокий показатель за всю историю метеорологических наблюдений.
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