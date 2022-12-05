Около 40% месячной нормы снега может выпасть в Москве в конце недели

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В пятницу, 9 декабря, в Москве ожидается снегопад. Количество осадков составит около 40% от месячной нормы, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Январский мороз сменится снегопадом и потеплением! <...> Самыми снежными станут пятница и ночь на субботу. На Москву выпадет более 23 миллиметров осадков <...>, благодаря чему землю хорошо припорошит снегом, а сугробы в столице подрастут", – написал синоптик в своем телеграм-канале.

Метеоролог уточнил, что потепление начнется в четверг днем. Температура воздуха повысится до минус 2–7 градусов, а к предстоящим выходным она устремится к нулевой отметке.

Ранее сообщалось, что до 6 декабря температура воздуха в Москве будет на 7 и более градусов ниже климатической нормы.

Горожанам рекомендовали тепло одеваться, прикрывать рот и нос шарфом, а также носить сухую и свободную обувь.



Синоптики предупредили москвичей об усилении морозов

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