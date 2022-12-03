Москвичей предупредили об аномальных морозах с 3 по 6 декабря

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В период с 3 по 6 декабря в Московском регионе ожидается аномальное похолодание. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по Москве.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 3 по 6 декабря на территории города Москвы аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7 и более градусов ниже климатической нормы", – говорится в сообщении ведомства.

В связи с аномальным похолоданием горожанам порекомендовали тепло одеваться, прикрывать рот и нос шарфом, а также носить сухую и свободную обувь для недопущения нарушения кровообращения в части ног.

Специалисты МЧС подчеркнули, что после прихода с улицы, не рекомендуется сразу употреблять горячий чай или принимать теплый душ. Резкая смена температур может стать причиной возникновения проблем с сердечно-сосудистой системой. Для адаптации к температурному режиму организму необходимо 20–30 минут.

Несмотря на аномальные морозы, в ближайшее время в Москве не ожидается снегопада. По прогнозу синоптика Татьяны Поздняковой, снегопад придет в столицу только во второй декаде последнего месяца 2022 года. Незначительные осадки могут выпасть в городе 7 декабря, однако их нельзя будет назвать снегопадом, сообщила эксперт.



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