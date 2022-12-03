Москва повторила рекорд атмосферного давления 1954 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве зафиксировали повторение рекорда высокого атмосферного давления 1954 года, заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

"В 9 часов утра барометры на базовой метеостанции столицы, ВДНХ, показали 770,9 миллиметра ртутного столба, повторив таким образом рекордное значение, достигнутое 3 декабря 1954 года", – написал он в своем телеграм-канале.

Ранее Леус отметил, что в настоящее время показатель атмосферного давления в столице превышает норму на 22–24 единицы.

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