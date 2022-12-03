Рекорд атмосферного давления 1954 года может быть побит в Москве уже в субботу

Фото: Москва 24

В Москве может быть установлен новый суточный рекорд высокого атмосферного давления уже в субботу, 3 декабря. Прежний максимум – 770,9 миллиметра ртутного столба – был зафиксирован 68 лет назад, заявил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"К 7:00 стрелки барометров на базовой метеорологической станции столицы, ВДНХ, остановились у отметки 770,3 миллиметра ртутного столба, это лишь на 0,6 миллиметра ртутного столба ниже суточного рекорда этого дня, принадлежащего 1954 году. Следим за дальнейшим развитием ситуации", – написал он в своем телеграм-канале.

Леус отметил, что в настоящее время показатель атмосферного давления в столице превышает норму на 22–24 единицы.

По данным экспертов портала "Метеоновости", 3 декабря температура воздуха в Москве будет составлять от 6 до 8 градусов мороза, в Подмосковье – от 6 до 11. Ветер юго-восточный, 2–7 метров в секунду. Отмечается, что в регионе сохранится влияние холодного антициклона.

Ранее Леус сообщал, что в воскресенье и понедельник, 4 и 5 декабря, в Москве может обновиться суточный рекорд высокого атмосферного давления.

Синоптик отметил, что в воскресенье, 4 декабря, атмосферное давление составит 768 миллиметров ртутного столба. По его словам, этот показатель выше рекорда 4 декабря 1954 года, когда давление повысилось до 766,8 миллиметра ртутного столба. При этом в понедельник, 5 декабря, столбики барометров покажут 767 против 764,3 миллиметра ртутного столба в этот день в 2001 году.

В предстоящие выходные в столице будет рекордно высокое атмосферное давление – синоптики

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