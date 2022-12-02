Атмосферное давление в Москве может побить рекорд 1954 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В воскресенье и понедельник, 4 и 5 декабря, в Москве может обновиться суточный рекорд высокого атмосферного давления. Об этом ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус написал в своем телеграм-канале.

По его словам, в городе сохраняется аномально высокое атмосферное давление. С прошедших выходных, отметил синоптик, показатель достиг отметки в 768,7 миллиметра ртутного столба, что на 22 единицы выше нормы.

Леус добавил, что погодой продолжит управлять антициклон.

"Атмосфера будет сильнее, чем обычно, давить на москвичей, и только начиная со среды столбики барометров поползут вниз. За оставшиеся до этого дни атмосферное давление в Москве будет колебаться в пределах 768–766 миллиметров ртутного столба", – отметил синоптик.

Леус добавил, что в воскресенье, 4 декабря, атмосферное давление составит 768 миллиметров ртутного столба. По его словам, этот показатель выше рекорда 4 декабря 1954 года, когда давление повысилось до 766,8 миллиметра ртутного столба. При этом в понедельник, 5 декабря, столбики барометров покажут 767 против 764,3 миллиметра ртутного столба в этот день в 2001 году.

В качестве побочного эффекта высокого давления метеоролог назвал ухудшение качества столичного воздуха.

"В условиях штилевых ветров и низких температур, а также при наличии приземных инверсий и нисходящих воздушных потоков, в атмосфере сформируются условия, препятствующие рассеиванию вредных выбросов. Особенно это будет заметно в утренние и вечерние часы", – пояснил он.

По его словам, улучшение произойдет во второй половине следующей недели. К тому времени североатлантический циклон разрушит инверсию, усилит ветер и очистит воздух с помощью снегопадов.

Ранее Леус спрогнозировал ослабление ночных морозов в Москве в ближайшие дни из-за высокой облачности. При этом синоптик отметил, что изменение дневных температур вряд ли будет заметным. Вместе с тем он подчеркнул, что в Подмосковье морозы усилились.



Высокое атмосферное давление зафиксировали в большей части Европы

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