Метеоролог спрогнозировал ночное потепление в Москве в ближайшие дни

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Ночные морозы в Москве ослабнут в ближайшие дни из-за высокой облачности. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погода "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

По его словам, в столице уже отмечается легкое потепление. Так, в пятницу, 2 декабря, метеостанция ВДНХ зафиксировала -12,6 градуса, что более чем на градус выше вчерашних значений.

"В последующие дни эта тенденция сохранится. Свой положительный вклад в ослабление морозов внесет облачность, тонкой пеленой надвигающаяся с запада. Облачное "одеяло" уменьшит ночное выхолаживание, а вот изменение дневных температур будет менее заметным", – написал Леус.

Синоптик отметил, что в Подмосковье морозы, напротив, усилились. По словам Леуса, на метеостанции Черусти 2 декабря была зафиксирована более низкая температура, чем в четверг.

"Там минимум сегодняшнего дня составил -20,9 градуса – это на 0,3 градуса ниже, чем было вчера в Электростали", – уточнил он.

Ранее руководитель прогностического центра "Mетео" Александр Шувалов заявил, что к выходным Москву накроет сильный смог, который образуется в нижних слоях атмосферы. При этом столбики термометров в столице в выходные остановятся на 7–8 градусах мороза.



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