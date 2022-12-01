Синоптик предупредил москвичей о "нордическом" декабре

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столице погода в декабре будет "нордической" с температурой воздуха на 3–3,5 градуса ниже нормы, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Об этом сообщает РИА Новости.

Он отметил, что в город с наступлением календарной зимы пришли настоящие русские морозы.

"Такой мощный старт нового климатического сезона предопределит нордический характер всего декабря – месяц окажется примерно на 3–3,5 градуса холоднее нормы, в Москве высока вероятность 20-градусных морозов", – рассказал синоптик.

Тишковец подчеркнул, что в первой декаде месяца возможен недобор снега в 20–30%. По его словам, снегопады ожидаются после окончания первой декады декабря.

Он также рассказал, что, по многолетним данным, средняя ночная температура для столицы в декабре составляет -8,6 градуса, дневная – 3,5 градуса мороза.

"Первый месяц зимы будет относительно холодным и малоснежным с большим, чем положено, количеством солнечных дней", – добавил он.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил об усилении морозов в Московском регионе. По его словам, с 5 декабря в столичном регионе днем ожидаются морозы до -11 градусов.

Вильфанд отметил, что похолодание связано с ростом влияния антициклона. В связи с этим в начале следующей недели ожидается очередной скачок атмосферного давления, добавил он.

В свою очередь, начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ "Центральное УГМС" Николай Терешонок рассказал Москве 24, что температура в столице на Новый год может опуститься ниже -10 градусов.



Синоптики предупредили о понижении температуры в столичном регионе в декабре

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