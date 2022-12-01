Москвичей предупредили о десятиградусных морозах в новогоднюю ночь

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ "Центральное УГМС" Николай Терешонок рассказал Москве 24, что температура в столице на Новый год может опуститься ниже -10 градусов.

"В связи с тем, что декабрь у нас ожидается холоднее нормы, наверное, логично ожидать, что новогодние сутки тоже будут морозными", – рассказал эксперт.





Николай Терешонок начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ "Центральное УГМС" За последние 30 лет в Москве число дней с температурой ниже -10 градусов составляет где-то 30%. Последняя такая температура наблюдалась под Новый год в 2015 году. Прошло уже почти 7 лет, давно ее не было. Наверняка в этом году в столице надо ожидать температуру ниже -10 градусов 31 декабря.

По словам Терешонка, обычно высота снежного покрова на Новый год в столице составляет 17–18 сантиметров. Но не исключено, что в этом году снега в городе будет гораздо меньше.

"Если будет антициклональная погода, то снега может быть и немного. У нас последние несколько лет – это 2020, 2018 годы высота снежного покрова в новогоднюю ночь была небольшой. 31 декабря 2017 и 1 января 2018 года вообще не было снега или мало снега. При антициклональной погоде если осадков будет мало, то и снега будет мало", – заключил специалист.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал о погоде в столичном регионе в первую зимнюю ночь. По словам синоптика, она началась с 20-градусных морозов, причем в восточных районах Подмосковья было холоднее всего. В столице к шести утра температура опустилась до -13,3 градуса. Это ниже декабрьской климатической нормы на 5 градусов.



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