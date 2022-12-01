Москвичам пообещали приход весны раньше намеченных природой сроков

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Весна придет в Москву раньше намеченных природой сроков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По его прогнозам, тепло второй половины зимы в столице будет пролонгировано на март.

"Это значит, что весна придет раньше намеченных природой сроков", – сказал синоптик.

Пока же в столичный регион пришли зимние морозы. В ночь на 1 декабря столбики термометров опустились до минус 20 градусов.

В Москве на базовой метеостанции к 06:00 зафиксировали 13,3 градуса мороза, что на 5 градусов ниже нормы декабря и на градус холоднее январской нормы.

Сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус отметил, что в первых числах декабря в столице ожидается морозная погода. По прогнозам, днем 1 декабря температура опустится до 6–8 градусов ниже нуля.

Кроме того, ночь на пятницу, 2 декабря, станет самой холодной в городе с начала сезона. Температура опустится до минус 15 градусов, а на севере и востоке столичного региона и вовсе будет до минус 18 градусов.

В субботу и воскресенье, 3 и 4 декабря, пройдет небольшой снег. Температура днем повысится до 5–7 градусов ниже нуля.

"Атмосфера": облачная погода ожидается в столице 1 декабря

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