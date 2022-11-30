Врач посоветовал людям с холодовой аллергией носить балаклавы

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Спрятаться от холодного ветра и мороза аллергики могут с помощью балаклавы, считает врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Он рассказал, что некоторые люди страдают от волдырей из-за холодов, так как сначала на улице у них подмерзает кожа, а после попадания в тепло она остывает. Места образования ожогов, как от крапивы, сильно чешутся. Людям, склонным к такой проблеме, следует постоянно беречь себя от морозов: носить шарфы, капюшоны и балаклавы.

"Как правило, надо обследоваться, потому что холодовая крапивница не самостоятельное заболевание, а симптом каких-то заболеваний внутренних органов. Бывает патология органов желудочно-кишечного тракта", – поделился Болибок в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".

Помимо этого, врач порекомендовал не использовать крем перед выходом на мороз, так как влажность от продукта будет быстрее испаряться, что приведет к переохлаждению.

Ранее эндокринолог Наталья Лазуренко порекомендовала употреблять продукты с содержанием белков и жиров, чтобы согреться в холодную погоду. По ее мнению, в свой постоянный рацион в обязательном порядке нужно добавить сало.



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