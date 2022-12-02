Москвичей предупредили о сильном смоге в выходные

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

К выходным Москву накроет сильный смог, который образуется в нижних слоях атмосферы, сообщает News.ru.

По словам руководителя прогностического центра "Mетео" Александра Шувалова, это может привести к объявлению в городе режима повышенной готовности к загрязнениям. Как подчеркнул специалист, все выбросы автомобильного транспорта и предприятий с котельными сконцентрируются в приземном слое, а из-за отсутствия ветра эта проблема только усугубится.

"Так что в ближайшие дни вполне можно ожидать объявления режима повышенной готовности к загрязнениям, в Красноярске для подобного явления даже есть отдельный термин "режим черного неба", – добавил Шувалов.

Столбики термометров в столице в выходные остановятся на 7–8 градусах мороза.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская рассказала ТАСС, что снега в столице, как и потепления, в ближайшие 5–6 дней ждать не приходится. По ее словам, будет холодная погода без осадков.

В пятницу, 2 декабря, в столице ожидается переменная облачность без осадков, температура воздуха составит минус 6–8 градусов, в Подмосковье – минус 6–11 градусов. Ожидается восточный ветер со скоростью 2–7 метров в секунду.

Первая зимняя ночь началась в столичном регионе с 20-градусных морозов. Минимальную температуру воздуха зафиксировали в Черустях – минус 20,1 градуса, а в Электростали – минус 20,3 градуса.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил москвичей о "нордическом" декабре. Температура воздуха в последний месяц 2022 года зафиксируется на отметке на 3–3,5 градуса ниже нормы.



"Атмосфера": облачная погода ожидается в столице 2 декабря





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