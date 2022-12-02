Синоптик пообещала новый снегопад в Москве во второй декаде декабря

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Снегопад в столице ожидается только во второй декаде декабря. Об этом Москве 24 сообщила ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

"Когда у нас ослабеют морозы, тогда вернутся снегопады. О снегопаде, скорее всего, можно говорить только в начале второй декады декабря", – сказала синоптик.

Незначительные осадки в виде снега придут в Москву в среду, 7 декабря. Однако их нельзя будет назвать снегопадом, уточнила Позднякова.

До этого ведущий сотрудник центра погода "Фобос" Михаил Леус проинформировал о возможном ослаблении морозов в ночное время суток в Москве из-за облачности. Ночью в столице потеплеет, однако в дневное время суток горожане едва ли смогут заметить разницу в температурных значениях.

В конце текущей – начале следующей недели, 4 и 5 декабря, показатели атмосферного давления в столице могут побить рекорд 1954 года. В воскресенье, 4 декабря, барометры покажут 768 миллиметров ртутного столба, 5 декабря – 767 миллиметров ртутного столба.



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