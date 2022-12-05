Синоптик спрогнозировал контрастную погоду в Москве в первую половину декабря

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В столице в первой половине декабря ожидается контрастная погода, но до температурных рекордов пока далеко, рассказал руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

Синоптик отметил, что первые дни месяца оказались непривычно холодными.

"Начинаем мы декабрь с откровенного холода: за прошедшие три дня у нас аномалия температуры составила почти восемь градусов по Москве по сравнению с нормой. Это довольно редкие аномалии в начале декабря, так в Москве было давно", – отметил Шувалов.

По его словам, в ближайшее время погода в столичном регионе придет в норму. Синоптик уточнил, что аномальная температура станет положительной, поэтому первая половина декабря будет контрастной: с холодным началом и теплым продолжением.

"Вообще контрасты – особенность зимнего сезона, они гораздо заметнее, нежели летом или в другие сезоны", – добавил Шувалов.

Ранее сообщалось, что до 6 декабря температура воздуха в Москве будет на 7 и более градусов ниже климатической нормы.

Горожанам рекомендовали тепло одеваться, прикрывать рот и нос шарфом, а также носить сухую и свободную обувь.

В свою очередь, ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что в пятницу, 9 декабря, в Москве ожидается снегопад. Количество осадков составит около 40% от месячной нормы.



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