Синоптик рассказал, какой будет зима в Европе

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Нынешняя зима в Европе будет неоднородной, рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

В интервью РИА Новости синоптик уточнил, что в ближайшие три месяца и в западной Европе, и в европейской части России ожидаются резкие понижения температур и частные оттепели, но средняя температура будет около нормы.

При этом, отметил метеоролог, эта зима будет холоднее, чем в 2021–2022 годах, поскольку тогда средняя температура была чуть выше нормы.

Ранее издание The Economist сообщило, что текущей зимой в Западной Европе недельная смертность увеличится более чем на 20% по сравнению с летним периодом. Это связано с погодой и ростом цен на электричество.

В статье утверждалось, что в случае мягкой зимы смертность может превысить средний исторический показатель на 32 тысячи человек, а при сильных морозах можно ожидать дополнительных 335 тысяч смертей.

До этого председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что предстоящей зимой в Европе во время пика холодов могут замерзнуть целые города.



Власти Британии дали советы своим гражданам по экономии электроэнергии

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!