В Европе ожидается рост смертности зимой из-за погоды и роста цен на электричество – СМИ

Фото: AP/Matt Dunham

Недельная смертность в Европе увеличится на 21% с декабря по февраль по сравнению с летом. Об этом сообщает The Economist.

По данным издания, в этом году на показатели значительно повлияет рост цен на энергоносители. При этом в случае мягкой зимы смертность может превысить средний исторический показатель на 32 тысячи человек, а при сильных морозах можно ожидать дополнительных 335 тысяч смертей.

По мнению авторов статьи, в этом году на смертность повлияют температура и сезонный грипп. Журналисты пояснили, что из-за холода люди будут скапливаться в помещениях, где микробы передаются быстрее. Кроме того, поведали авторы, низкие температуры вызывают загустение крови в организме и повышают давление, что может привести к инсульту.

Так, только в Британии количество умерших от сердечно-сосудистых заболеваний увеличивается на 26%, а от ОРВИ – на три четверти. При этом сезонные различия этого показателя выше в южных странах и ниже – в северных.

По данным издания, увеличение стоимости электричества на 10% поднимет смертность на 0,6%. При этом на показатель будет оказывать влияние температура воздуха.

В самом худшем случае, при котором зима будет самой холодной за последние 20 лет, смертность вырастет на 185 тысяч. При этом сильнее всего это будет заметно в Италии, а во Франции, Великобритании и Испании прогноз будет более благоприятный.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Финляндия готовится к отключения электроэнергии зимой из-за прекращения российских поставок. Эксперт пояснил, что в стране произойдет крупный сбой, если не проводить запланированные отключения в регионах. При этом в случае сбоя, подчеркнул специалист, многие люди могут умереть от холода.



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