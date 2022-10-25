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В Европе ощущается серьезная усталость от Украины, а приход холодов только усилит эту усталость среди европейцев, считает лидер "Японской партии реформ" Еити Масудзоэ.

По его мнению, в настоящее время единственным "спасательным кругом" для Киева является помощь Запада, которая не безгранична, поскольку осуществляется за счет налоговых платежей обычных граждан.

Масудзоэ уверен, что так называемый феномен Украины стал причиной победы правой коалиции на всеобщих выборах в Италии и Швеции. Он также напомнил, что премьер-министр Венгрии выступил против антироссийских санкций Евросоюза.

"Украинский конфликт и сопутствующие ему экономические санкции потрясли самые основы европейской энергетической политики. На низовом уровне в Европе растет антипатия к Украине", – написал политик в своей статье для JB Press.

Он также считает, что заявления европейских представителей о том, что помощь Украине будет продолжаться вечно, являются проявлением совершенно неумеренного оптимизма.

Ранее председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что предстоящей зимой в Европе во время пика холодов могут замерзнуть целые города.



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