Глава Минздрава ФРГ предупредил о возможном закрытии больниц из-за энергокризиса

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Большое количество медицинских учреждений может перестать функционировать в ФРГ на фоне энергокризиса. Об этом сообщил глава Минздрава страны Карл Лаутербах.

"Больницы находятся в особой ситуации. Если мы не отреагируем быстро и по-настоящему решительно, они будут закрыты", – заявил он в интервью телеканалу ARD.

Он уточнил, что на предстоящей неделе они вместе с главой Минфина Кристианом Линднером обсудят суммы и порядок реализации помощи медучреждениям, однако, по словам Лаутербаха, вопрос о создании особого фонда для каждой области не стоит.

Ранее стало известно, что европейские компании снизили объем производства удобрений из-за нехватки российского природного газа и высоких цен на энергоносители.

До этого сообщалось, что в европейских государствах могут отключить сотовую связь на фоне энергокризиса. Отмечалось, что в настоящее время операторы связи ведут контакты с кабминами, чтобы быть уверенными, что у властей готов план по обеспечению населения данными услугами.



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