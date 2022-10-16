16 октября, 21:26В мире
Глава Минздрава ФРГ предупредил о возможном закрытии больниц из-за энергокризиса
Фото: AP Photo/Martin Meissner
Большое количество медицинских учреждений может перестать функционировать в ФРГ на фоне энергокризиса. Об этом сообщил глава Минздрава страны Карл Лаутербах.
"Больницы находятся в особой ситуации. Если мы не отреагируем быстро и по-настоящему решительно, они будут закрыты", – заявил он в интервью телеканалу ARD.
Он уточнил, что на предстоящей неделе они вместе с главой Минфина Кристианом Линднером обсудят суммы и порядок реализации помощи медучреждениям, однако, по словам Лаутербаха, вопрос о создании особого фонда для каждой области не стоит.
Ранее стало известно, что европейские компании снизили объем производства удобрений из-за нехватки российского природного газа и высоких цен на энергоносители.
До этого сообщалось, что в европейских государствах могут отключить сотовую связь на фоне энергокризиса. Отмечалось, что в настоящее время операторы связи ведут контакты с кабминами, чтобы быть уверенными, что у властей готов план по обеспечению населения данными услугами.
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