Странам Европы грозит отключение мобильной связи – СМИ

16:14
Фото: depositphotos/tatsianama
В европейских государствах могут отключить сотовую связь на фоне энергокризиса. Об этом сообщает агентство Reuters.
"Мобильные телефоны по всей Европе могут отключиться этой зимой, если ограничение потребления энергии или его нормирование затронет части мобильных сетей по всему региону", – отмечается в сообщении.
По данным источника, в настоящее время операторы связи ведут контакты с кабминами, чтобы быть уверенными, что у властей готов план по обеспечению населения данными услугами.
Агентство также сообщило, что в европейских странах, граждане которых привыкли получать бесперебойное питание в течение многих лет, недостаточно дополнительных систем для предотвращения массового отключения электроэнергии.
"Мы, возможно, несколько избалованы в значительных частях Европы, где электричество подается стабильно. <...> Инвестиции в области хранения энергии, возможно, были меньше, чем в некоторых других странах", – заявила президент Французской федерации операторов связи Лиза Беллуло.
Она уточнила, что Париж не способен снабдить новыми батареями все антенны государства.
Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что в европейских регионах наблюдается нехватка дров и их воровство. В статье утверждалось, что некоторые люди воруют бревна прямо с платформ грузовиков. Кроме того, в ЕС почти полностью распроданы дровяные печи и топки.
К энергетическому и экономическому кризису в Европе, а также к росту цен на топливо и продукты питания привели санкции, которые западные страны ввели против России.
Этому предшествовало то, что в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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