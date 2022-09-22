В США предрекли Европе тяжелую зиму из-за проблем с энергопоставками

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Из-за цен на углеводороды предстоящая зима для Европы будет крайне тяжелой. Об этом заявила глава Минфина США Джанет Йеллен.

"Мы видели, что цены на энергоносители взлетели в Европе, и для них это будет очень тяжелая зима", – цитирует ее ТАСС.

По словам чиновницы, Соединенные Штаты даже близко не ждет столь тяжелая ситуация, какую придется пережить европейцам.

Накануне цена газа в Европе почти достигла 2 200 долларов за тысячу кубометров, продемонстрировав рост в 9%.

По словам ведущего аналитика Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, такая ситуация на европейском энергетическом рынке может быть обусловлена частичной мобилизацией в РФ. При это он признал, что цены на газ и нефть вверх толкает любая нестабильность.

