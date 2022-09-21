Эксперт объяснил рост цен на газ в Европе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Рост цен на газ в Европе может быть связан с объявлением частичной мобилизации в России. Об этом в беседе с RT заявил эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
По его словам, рынок воспринимает такое решение как повышение ставок в российско-западном конфликте. Вместе с тем Юшков пояснил, что цены на газ и нефть вверх толкает любая нестабильность.
"Ну и плюс к тому последнюю неделю мы видели, что газ дешевеет. И в этом плане это скорее отскок к нормальным для последнего времени ценам, которые держалась выше 2 тысяч долларов за тысячу кубов", – заключил аналитик.
Ранее сообщалось, что цена газа в Европе почти достигла 2 200 долларов за тысячу кубометров, продемонстрировав рост в 9%. На открытии торгов цена октябрьских фьючерсов по индексу хаба TTF поднялась до отметки в 2087,7 доллара за тысячу кубометров (+3,9%). По состоянию на 11:49 по московскому времени 21 сентября цена поставок газа с расчетами на октябрь показала рост до 2190,5 доллара за тысячу кубометров.
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