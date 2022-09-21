Биржевые цены на газ в Европе выросли на 9%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Цена газа в Европе почти достигла 2 200 долларов за тысячу кубометров, продемонстрировав рост в 9%. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
На открытии торгов цена октябрьских фьючерсов по индексу хаба TTF поднялась до отметки в 2087,7 доллара за тысячу кубометров (+3,9%).
По состоянию на 11:49 по московскому времени цена поставок газа с расчетами на октябрь несколько показала рост на 9%, до 2190,5 доллара за тысячу кубометров.
Зимой цена газа в Европе может превысить отметку в 4 000 долларов. Такой прогноз ранее сделали в "Газпроме". Указывалось, что 14 августа подземные хранилища ЕС были заполнены на 74,73%, поэтому европейским компаниям предстоит закачать еще 23,8 миллиарда кубометров газа.
Цены на энергоносители в Европе побили исторические максимумы в преддверии зимы
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