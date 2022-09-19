Эксперт спрогнозировал повышение цены на газ в Европе до 2 тыс долларов

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Стоимость газа в Европе может достигнуть 2 000 долларов за тысячу метров кубических, считает директор Института социально-экономических исследований Финансового университета, экономист Алексей Зубец.
"Впереди у нас отопительный сезон, когда расход газа будет увеличиваться, за счет этого цены будут подниматься вверх, потому что потребность в газе будет расти, а запасы уменьшаться", – сообщил он в беседе с RT.
По его словам, весной ожидается падение цен на топливо.
Эксперт отметил, что европейский бизнес пытается найти замену газа дешевым топливом. "Скорее всего, Европу ожидают массовые закрытия: во-первых, энергоемких производств, а во-вторых, производств, которые используют газ как сырье", – добавил Зубец.
Ранее Владимир Путин заявил, что западные страны находятся не в том положении, чтобы навязывать России свои условия в сфере энергетики. По его словам, Западу нужно "одуматься" в намерении навязать собственную волю.
Президент добавил, что в РФ считали необходимым формирование цены исходя из долгосрочных контрактов. Кроме того, она должна быть привязана тоже к такой рыночной категории, как цены на нефть и нефтепродукты.
Цены на газ в Европе превысили 2 500 долларов за тысячу кубометров
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