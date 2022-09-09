Володин заявил о провале попытки США и ЕС найти альтернативу энергоресурсам из РФ

Фото: Агентство "Москва"
Попытка Соединенных Штатов и Евросоюза найти альтернативу российским энергоресурсам закончилась провалом, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Своим решением ввести "потолок" цен на российские нефть и газ государства G7 признают неэффективность санкций, ранее введенных против России. Вашингтону и Брюсселю пришлось отказаться от полного запрета наших энергоресурсов. Попытка заместить их провалилась", – написал он в своем телеграм-канале.
По его словам, так называемый потолок цен станет "полом" для государств G7. Володин подчеркнул, что против антироссийских санкции выступает свыше 80% населения мира.
Спикер Госдумы подчеркнул, что рынок и договорные обязательства будут решать вопрос стоимости энергоресурсов. Он также подчеркнул, что модель глобальной экономики Запада изжила себя.
"Страны G7 не смогут больше существовать за счет эксплуатации остального мира, покупая у России и других государств ресурсы по дешевке. Эпоха их паразитизма закончилась", – заключил политик.
Ранее Владимир Путин заявил, что западные страны находятся не том положении, чтобы навязывать России свои условия в сфере энергетики. По его словам, Западу нужно "одуматься" в намерении навязать РФ собственную волю.
Президент добавил, что в РФ считали необходимым формирование цены исходя из долгосрочных контрактов. Кроме того, она должна быть привязана тоже к такой рыночной категории, как цены на нефть и нефтепродукты.
Из-за роста цен на энергоресурсы Европу уже захлестнули протесты
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