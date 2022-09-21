Поставки угля и газа из РФ в Китай достигли рекордного объема

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Поставки угля и природного газа из России в Китай в августе 2022 года достигли исторического объема. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале посольства РФ в КНР.

"По данным ГТУ КНР, в августе Китай импортировал природный газ из России на общую сумму 409,37 миллиона долларов США", – говорится в сообщении.

Отмечается, что показатель стал наибольшим с января 2017 года.

В Китай из РФ было экспортировано 8,542 миллиона тонн угля за 5 лет. По данным ГТУ КНР, в сравнении с июлем поставки выросли на 15%, а в годовом выражении рост составляет 57%.

Ранее стало известно, что "Газпром" временно приостановит поставки газа по "Силе Сибири" в Китай в период с 22 по 29 сентября. Это необходимо для проведения профилактических работ, отметили в энергетической компании.

По данным российского холдинга, между "Газпромом" и китайской компаний CNPC заключено соглашение, по которому профилактические работы проводятся весной и осенью.