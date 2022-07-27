"Газпром" сообщил итальянской Eni о сокращении поставок газа с 34 до 27 млн кубов

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"Газпром" со среды, 27 июля, сократит поставки газа итальянской энергетической компании Eni с 34 до 27 миллионов кубометров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Eni.

"Газпром" сообщил, что сегодня поставит около 27 миллионов кубометров газа по сравнению с ежедневными поставками в размере около 34 миллионов кубометров, которые осуществлялись в последние дни", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Eni представит обновленную информацию в случае существенных изменений объемов поставок со стороны "Газпрома".

Ранее сообщалось, что 11 июля итальянская нефтегазовая компания Eni получила на 11 миллионов российского газа меньше, чем в среднем в последнее время. "Газпром" уведомил партнеров о сокращении поставок с 32 до 21 миллиона кубометров.