"Газпром" поставит итальянской Eni на 11 млн кубометров газа меньше обычного

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Итальянская энергетическая компания Eni в понедельник, 11 июля, получит на 11 миллионов российского газа меньше, чем в среднем в последнее время. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Газпром" объявил, что сегодня поставит Eni примерно 21 миллион кубометров газа, тогда как средний объем поставок в последние дни достигал 32 миллионов кубометров", – говорится в соответствующем заявлении.

В компании отметили, что о дальнейших значительных изменениях в объемах поставок будет сообщено позже.

Ранее оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщил о приостановке подачи топлива по газопроводу в период с 11 по 21 июля. Это связано с проведением плановых профилактических работ. При этом до этого "Газпром" объявлял о существенном сокращении объема поставок по "Северному потоку" до 100 миллионов кубометров газа в сутки из-за задержки ремонта газоперекачивающих агрегатов со стороны Siemens.

