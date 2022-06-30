Акции "Газпрома" упали на 30%

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Акции "Газпрома" в ходе торгов на Московской бирже упали более чем на 30% после решения собрания акционеров компании не выплачивать дивиденды за 2021 год, свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 11:07 по московскому времени акции компании потеряли 24,8%, опустившись до отметки 223,8 рубля. Максимальное падение составило 30,22%, до 207,69 рубля, что стало минимумом с 26 апреля. При этом индекс Мосбиржи снизился на 5,8%.

На фоне этого торги акциями "Газпрома" на торговой площадке переведены в режим дискретного аукциона.

Ранее на годовом собрании акционеры компании "Газпром" избрали главу Минсельхоза РФ Дмитрия Патрушева в новый состав совета директоров холдинга.

Кроме того, были переизбраны 10 действующих членов совета директоров: председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, вице-премьер РФ Александр Новак, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов, специальный представитель президента РФ по взаимодействию с Форумом стран – экспортеров газа Виктор Зубков, председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов, первый заместитель гендиректора "Газпром экспорта" Михаил Середа, зампред правления "Газпрома" Виталий Маркелов, ректор РАНХиГС Владимир Мау и ректор РГУ нефти и газа имени Губкина Виктор Мартынов.

